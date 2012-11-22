Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Fall für Zwei

Tod im Ring

KultKrimiStaffel 20Folge 5vom 22.11.2012
Tod im Ring

Tod im RingJetzt kostenlos streamen

Ein Fall für Zwei

Folge 5: Tod im Ring

59 Min.Folge vom 22.11.2012Ab 12

Fünf Jahre saß Dirk Berger wegen Bankraub hinter Gittern. Mit einer Menge Wut im Bauch knöpft er sich nach der Entlassung seinen früheren Freund Kevin Kößner vor, den er für seine Verurteilung verantwortlich macht. Am nächsten Tag wird Kößner erschlagen aufgefunden und Berger als unmittelbar Verdächtiger festgenommen. Lessing übernimmt die Verteidigung. Bergers Wut auf Kößner hatte sich bereits am Rande eines Boxkampfes entladen. Berger hatte herausgefunden, dass Kößner nun auch noch mit Pia Sommer zusammenlebt, die er vor seiner Festnahme als Freundin zu gewinnen suchte. Berger ist überzeugt: Die beiden haben ihn hereingelegt. Matula soll Licht in die Angelegenheit bringen. Sein erster Weg führt ihn ins Wettbüro, das der Getötete zusammen mit seinem Partner Mischa Fahrenholz betrieb. Unschwer kann er herausfinden, dass dort unter der Hand mit Anabolika gehandelt wird. Mit diesem Nebengeschäft haben sich Kößner und Fahrenholz auch Feinde gemacht - vor allem den Boxtrainer Horst Klein, den alle nur "Sitting Bull" nennen.

Weitere Folgen in Staffel 20

Alle Staffeln im Überblick

Ein Fall für Zwei
KultKrimi
Ein Fall für Zwei

Ein Fall für Zwei

Alle 20 Staffeln und Folgen