Ein Fall für Zwei
Folge 6: Das Versteck
Der Stationsarzt Henning Voss wird in einer Frankfurter Klinik erschossen. Noch am selben Abend wird die Krankenschwester Melanie Wagner in ihrer Wohnung festgenommen. Sie hatte ein Verhältnis mit dem Mordopfer, ihre Fingerabdrücke befinden sich auf der Tatwaffe, und sie flüchtete vom Tatort. Da sie die Aussage verweigert, wird Lessing als ihr Pflichtverteidiger bestellt. Melanie macht ihm seine Aufgabe alles andere als leicht, denn sie will nicht kooperieren. Eine Schlüsselrolle scheint ein unbekannter Mann zu spielen, der in der Tatnacht bei Lessings Mandantin war. Dieser Unbekannte flieht, nachdem Matula ihn bei seiner Recherche im Krankenhaus an Melanie Wagners Spind aufschreckt. Als der Detektiv ihn schließlich in seiner Wohnung aufspürt, zieht der Gesuchte eine Waffe. Matula kann entkommen, lässt aber nicht locker: Die Spur führt zum BKA. Mit einer List kann Lessing zum BKA-Abteilungsleiter Lutz Holm vordringen, der ihm widerwillig offenbart, dass Melanie mehr ist, als sie zu sein scheint. Als ein Mordanschlag auf seine Mandantin verübt wird, entschließt sich Lessing, die Sache selbst in die Hand zu nehmen, um den Unbekannten zu finden und seine Mandantin zu schützen.
