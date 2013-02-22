Ein Fall für Zwei
Folge 12: Blind Date
Die blinde Medizinstudentin Gloria von Hohe wird neben der Leiche ihrer Mitbewohnerin Nelly Kraska, die ihr gegen Kost und Logis im Alltag zur Hand gehen sollte, gefunden. Gloria gerät unter Verdacht, aus Eifersucht und Wut über Nellys Unzuverlässigkeit zugestochen zu haben, weil beide Frauen nacheinander ein Verhältnis mit Benjamin Bahr hatten. Gloria beteuert ihre Unschuld, doch Lessing wird schnell skeptisch, denn Gloria scheint besser sehen zu können, als sie anfangs behauptet. Dubios erscheint auch ihre steinreiche Tante Sybille von Hohe, die ein Gutachten über die Sehfähigkeit ihrer Nichte um jeden Preis zu verhindern sucht. Haben die beiden etwas zu vertuschen? Matula begibt sich als Gastdozent getarnt in das Studentenmilieu. Er stößt auf Freunde Glorias: Ralf, genannt der "Fuchs", spielt sich als Beschützer der Blinden auf, und Benjamin entpuppt sich als Stalker, der nicht von Nelly lassen konnte.
