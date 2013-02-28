Ein Fall für Zwei
Folge 13: Unterm Lindenbaum
Die Goethe-Liebhaberin Dorothee Constapel liegt erschlagen in ihrer Wohnung. Schnell fällt der Verdacht auf den Bordellbesitzer Ingo Kringe. Dorothee war die Vermieterin seines Etablissements und wollte nach Jahren einen anständigen Mieter haben. Ihr wertvollster Schatz, eine stattliche Anzahl originaler Goethe-Briefe, ist verschwunden. Lessing übernimmt das Mandat, auch wenn sein Mandant nicht dabei hilft, Vertrauen in seine Version der Geschichte aufzubauen. Matula begibt sich an den Tatort, ein gut situiertes Viertel in Frankfurt. Gegenüber der Wohnung spielen ältere Herrschaften Boule. Sie behaupten, Ingo gesehen zu haben, sind sich dann aber doch nicht mehr so einig. Außerdem scheint einer der alten Männer, Richard, etwas zu verbergen. Kann der Pflegedienst, der sich um Dorothee gekümmert hat, Matula entscheidende Hinweise auf den Täter geben? Dann versucht Richard die Goethe-Briefe zu verkaufen. Ist er der Mörder?
