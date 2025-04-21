Ein Fall für Zwei
Folge 12: Der Gewinner
Paul Weller konnte noch Rechtsanwalt Dr. Franck zu Hilfe rufen. Dieser findet den unter Schock stehenden Weller neben der blutverklebten Leiche eines jungen Mannes. Obwohl der stark alkoholisierte Weller nicht mehr rekonstruieren kann, ob er Daniel getötet hat, nimmt er die Tat auf sich. Auf diese Weise glaubt er, den Tod von Daniels Vater Georg Meininger sühnen zu können, an dem er sich schuldig fühlt. Obwohl ihm mehrere Zeugen vor Gericht bescheinigt hatten, dass ihn keine Schuld am Tod seines Freundes Georg traf, hat er sich trotz eines Freispruchs erster Klasse selbst nicht freigesprochen. Der Grund für die vorausgegangene Auseinandersetzung im Wirtshaus war nämlich die durchaus begründete Eifersucht, dass zwischen Georgs Frau Christa und dem kraftvollen Paul "etwas lief". Dr. Franck will Paul Weller vor sich selbst schützen und schaltet Detektiv Matula ein. Ein Besuch bei Christa fördert Überraschendes zutage. Ihr ermordeter Sohn wollte mit Rita, der 15-jährigen Tochter des reichen Geschäftsmannes Klaus Tessmann, nach Nordamerika reisen. Tessmanns Sohn Mario bringt Matula auf eine heiße Spur: Wahrscheinlich wollte Daniel durch eine Erpressung an Tessmanns Geld. Doch womit konnte er Tessmann erpressen?
