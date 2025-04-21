Zum Inhalt springenBarrierefrei
Polizeihauptmeister Lebus und sein älterer Kollege Max Keller fahren nachts Streife am Frankfurter Osthafen. Sie entdecken ein vor zwei Stunden als gestohlen gemeldetes Taxi. Als der zur Verstärkung herbeigerufene Streifenwagen eintrifft, ist es bereits zu spät. Drei Schüsse peitschen durch die Nacht, Lebus kann von seinem Kollegen Keller nur noch tot geborgen werden. Doch die Beamten werden schnell fündig. Sie können einen flüchtigen Herrn - der gar nicht in diese finstere Gegend passt - festnehmen. Kurt Scharnak, Mitte 50, hat zuvor noch eine Plastiktüte mit länglichem Inhalt in einen Container werfen können. Am nächsten Morgen wendet sich Scharnak an Rechtsanwalt Dr. Franck. Bei einer Gegenüberstellung wird Scharnak von Keller eindeutig als Todesschütze identifiziert. Er behauptet, mit einem Unbekannten verabredet gewesen zu sein, will aber nichts mit den Schüssen zu tun gehabt haben. Er will auch nicht mit dem Taxi, sondern mit der S-Bahn zum Hafen gefahren sein.

