Ein Fall für Zwei
Folge 8: Böses Erwachen
Nach dem feuchtfröhlichen Klassentreffen zur 25. Jahresfeier ihres Abiturs wollen Reinhold Beckert und Egon Manz den Abend mit einem gemeinsamen Bordellbesuch abschließen. Während der verwitwete Reinhold nur seinem zwölfjährigen Sohn gegenüber verantwortlich ist, riskiert der stark alkoholisierte Familienvater Egon wesentlich mehr. Dennoch lässt er sich von Wilma, Angelika und seinem Freund ins Hotel "Eden" abschleppen. Am nächsten Morgen wird er mit einem Scherz seines Freundes aus dem Tiefschlaf geweckt und entdeckt neben sich die nackte Leiche von Angelika. Offenbar wurde sie mit der Sektflasche erschlagen, die Egon in der Nacht mit aufs Zimmer genommen hatte. Der Beweis des ersten Anscheins spricht so sehr für ihn als Täter, dass Egon sofort Anwalt Dr. Franck einschaltet. Er soll retten, was zu retten ist. Doch zunächst obliegt Dr. Franck die Aufgabe, Frau Manz über die Katastrophe zu informieren.
