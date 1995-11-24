Ein Fall für Zwei
Folge 12: Tod im Motel
Nach dem gewaltsamen Tod seiner Frau vor über 20 Jahren hat Ernst Weißenburger seine Familie durch feste moralische Grundsätze zusammenhalten wollen. Seine Söhne Theo und Hans leben bis heute im Vaterhaus, was vor allem Theos Ehe nicht gutgetan hat. Er hintergeht seine Frau Sophie mittwochs mit Mona, die ihre Zärtlichkeiten gewerbsmäßig in Kontaktanzeigen anbietet. Nach einem dieser Treffen kommt es zur Tragödie. Theos 70-jähriger Vater wird mit einem Metallrohr aus dem Kopfteil eines Bettgestells erschlagen. Theo und Mona hatten einen leidenschaftlichen Abend in Zimmer 7 des Stundenmotels "Margot". Hausmeister Alfred Salinger, der Lebensgefährte der Motel-Chefin Margot, entdeckt Theos Leiche in einem Müllcontainer. Die Umstände der Tat sprechen für sich: Hauptkommissar Fahrlander vermutet ein Vater-Sohn-Drama und nimmt Theo noch in der Nacht fest. Dr. Franck wird auf der Heimfahrt von der Spielbank Wiesbaden übers Autotelefon in den Fall hineingezogen und um seinen weiteren Abend mit der charmanten Zahnärztin Nina gebracht. Matula muss nicht nur im Transport-Unternehmen Weißenburger recherchieren, sondern unter anderem auch die unter dem Namen "Mona" arbeitende Dame ausfindig machen.
