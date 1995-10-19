Ein Fall für Zwei
Folge 11: Ein anständiger Mörder
Die "knackige" Debbie Debakel bringt mit ihren freizügigen Chansons den Zuschauerraum des "Labbeduddel"-Theaters zum Kochen. Da platzen drei muskulöse Zuhältertypen herein. Sie wollen die Vorstellung stören und überfällig ausstehende "Kohle" eintreiben. Immerhin kann Ringo Ritschel einen Schuldschein von 20 000 Mark vorweisen, den ihm die ehemalige Prostituierte und derzeitige Bedienung des Etablissements, Anschie Paez, ausgestellt hat. Der Veranstalter James Jacobi und sein Partner Yogi Hesse waren durch einen früheren "Besuch" Ringos vorgewarnt. Sie haben daher fünf Rocker als Saalschutz engagiert, und somit bekommen Hasi, Peter und Ringo kräftig eins auf die Nase. Nachdem es Debbie zudem noch gelingt, Ringo vor Publikum zu blamieren, tritt er ab mit der Drohung, diesen "Schweineladen" in Schutt und Asche zu legen, wenn Anschie die Kohle nicht innerhalb von drei Tagen bei ihm im Regina-Hotel abliefert. Drei Nächte später dringt aus dem "Labbeduddel" dichter Qualm. James und Yogi schauen im Schlafanzug der Feuerwehr bei der Arbeit zu und sind entsetzt, als Sanitäter die leblose Debbie heraustragen. Da Ringo zur Tatzeit am Tatort war, fällt der Verdacht direkt auf ihn. Seinem früheren Anwalt Dr. Franck erklärt er, in eine Falle getappt zu sein. Ein Mann habe ihn gestern Nacht in seinem Hotel angerufen und zum Theater gelockt. Dr. Franck und Matula versuchen herauszufinden, ob sich hinter dem Brand ein Versicherungsbetrug oder ein Mordanschlag auf Debbie verbirgt.
