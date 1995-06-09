Ein Fall für Zwei
Folge 7: Weißes Land
Barbara Wallner hat alles, was sich eine Frau von dreißig wünschen kann. Sie sieht gut aus, sie führt ein abwechslungsreiches Leben als Immobilien-Maklerin, sie verdient gut, nur in der Liebe hat sie ein Problem: Ihr derzeitiger Freund Holger Ebert macht ihr große Schwierigkeiten, weil sie sich - nach einer Empfehlung ihrer Freundin Nadja Jung - auf eine leidenschaftliche Affäre mit einem farbigen Callboy eingelassen hat. Nach einem heimlichen Treffen mit ihrem neuen Lover wird sie in ihrem Hotelzimmer ermordet. Die Aussagen eines im Nebenzimmer eingezogenen älteren Ehepaars führen zur Verhaftung des Nigerianers Anthony Sono. Er behauptet, zur Tatzeit an der Hotelbar gewesen zu sein. Wegen eines mysteriösen Unfalls verliert Sono kurz vor dem Prozeß seinen Anwalt. Nach anfänglichen Problemen mit Sono übernimmt Dr. Franck das Mandat, als anonyme Drohungen ihn genau davon abhalten wollen. Der ebenfalls unter Verdacht stehende Freund der Toten, Holger Ebert, ist Polizist und kollaboriert mit einer "Aktion D". Sprecher dieser rechtsradikalen Gruppe ist Arndt von Mehring, ein früherer Kunde der Toten. Matula bleibt es nicht erpart, sich in diese gefährliche Szene zu begeben.
