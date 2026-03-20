Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Hof zum Verlieben

Neue Freundschaften

SAT.1Staffel 1Folge 29vom 20.03.2026
Neue Freundschaften

Neue FreundschaftenJetzt kostenlos streamen

Ein Hof zum Verlieben

Folge 29: Neue Freundschaften

23 Min.Folge vom 20.03.2026Ab 6

Laura lädt Tim und die Fischers zu einem Umtrunk ein. Als Oliver plötzlich auftaucht, droht das alte Zerwürfnis zwischen ihm und Tim den Abend zu überschatten. Maja und Ludwig verbringen immer mehr Zeit zusammen. Doch sie spürt, dass sie ihm etwas ganz Wichtiges nicht sagen kann. Da Henni nun in Seelingen lebt, möchte sie sich konstruktiv einbringen und den Hofladen umgestalten. Aber sie hat nicht mit Georg gerechnet.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ein Hof zum Verlieben
SAT.1
Ein Hof zum Verlieben

Ein Hof zum Verlieben

Alle 1 Staffeln und Folgen