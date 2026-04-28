Ein Hof zum Verlieben
Folge 80: Fehlversuche
23 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 6
Während Laura sich von David verabschiedet, um mit Tim in eine glückliche Zukunft zu starten, versucht dieser, Anna zu einer Versöhnung mit Laura und Maja zu bewegen. Susi hofft voller Vorfreude auf eine kleine Anerkennung von Holtmann für ihr zehnjähriges Kanzlei-Jubiläum. Holtmann aber vergisst Susis großen Tag komplett.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick