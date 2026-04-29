Auseinandergehen ist schwerJetzt kostenlos streamen
Ein Hof zum Verlieben
Folge 82: Auseinandergehen ist schwer
23 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6
Laura erzählt Henni, dass sie und Tim ein Paar sind. Anna will das nach wie vor nicht akzeptieren. Ludwig und Maja erkennen, dass sich ihre Wege trennen müssen. Maja bleibt mit gebrochenem Herzen zurück. Regina ist nicht begeistert, als Oliver wieder Lauras juristischen Rat einholen will. Sie schmiedet daraufhin einen Plan, um ihren Sohn endgültig auf ihre Seite zu ziehen.
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