Ein Hof zum Verlieben
Folge 81: Löwenherz
24 Min.Folge vom 29.04.2026Ab 6
Tim will sich mit Anna aussprechen, aber die bleibt unversöhnlich. Derweil kommen Laura und Henni Annas Geheimnis auf die Spur. In der Hoffnung, die beiden zu versöhnen, lockt Leonard Maja unter einem Vorwand zu einem Treffen. Doch der Plan geht nach hinten los. Susi ist enttäuscht, weil Holtmann ihr Jubiläum vergessen hat. Aus schlechtem Gewissen will dieser Susi nun eine Freude machen. Zum Glück hat Sören dafür schon eine Idee parat.
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