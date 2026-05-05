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Ein Hof zum Verlieben

Die Podiumsdiskussion

SAT.1Staffel 1Folge 87vom 05.05.2026
Die Podiumsdiskussion

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Ein Hof zum Verlieben

Folge 87: Die Podiumsdiskussion

23 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

Laura fiebert der Podiumsdiskussion im Rahmen der Obstmesse entgegen, für die sie sich mit Hilfe von Georg gut vorbereitet. Kann sie sich gegen Regina behaupten? Moritz unerwartetes Auftauchen lässt Anna, die kurz davorstand, Tim ihr großes Geheimnis anzuvertrauen, zögern. Leonard hat auf einer Party ein Mädchen geküsst, das aber nicht Emma war. Das löst bei Susi und Sören, die unterschiedliche Ansichten haben, eine Grundsatzdiskussion aus.

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