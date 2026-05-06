Ein Hof zum Verlieben
Folge 90: Taktgefühl
24 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6
Nach Ludwigs Abreise entschuldigt sich Anna bei Laura und Maja. Doch dann entdeckt sie einen geheimnisvollen Hinweis auf ihre Affäre mit David. Henni sorgt sich um Georg. Der ist bemüht, sich für ihre Fürsorge zu revanchieren und begleitet sie zu einem Tanzkurs. Oliver ahnt nicht, dass er Regina in die Falle geht, als er sich mit einem Geschäftsmann aus Dubai trifft.
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