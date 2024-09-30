Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 7Folge 1vom 30.09.2024
48 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Im Schönheitsinstitut von Artur Worseg im edlen Döbling ist die Schickeria Wiens Stammgast. TV-Reality-Star Sayed ist besonders ungeduldig: Der Vorarlberger plant, seine Nase zu verkleinern. In einer Wiener Privatklinik wartet die Erotik Darstellerin Lisa derweil bereits nervös auf ihre Brustvergrößerung bei Jörg Knabl. Mit 25 Jahren ist sie fest davon überzeugt, dass ein üppigerer Vorbau ihr Geschäft ankurbeln könnte.

