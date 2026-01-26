Ein Leben für die Schönheit
Folge 5: Aus schief wird gerade
47 Min.Ab 12
Der Box-Weltmeister Fadi Merza hat bereits unzählige Kämpfe hinter sich, die ihm zahlreiche Nasenbeinbrüche eingebracht haben. Nun soll Schönheitschirurg Artur Worseg seine Deformierungen korrigieren und das Beste aus seiner Nase herausholen. Doch kurz vor dem geplanten Operationstermin macht der Profi-Boxer einen Rückzieher.
