Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein Leben für die Schönheit

Aus schief wird gerade

PULS 4Staffel 7Folge 5
Aus schief wird gerade

Aus schief wird geradeJetzt kostenlos streamen

Ein Leben für die Schönheit

Folge 5: Aus schief wird gerade

47 Min.Ab 12

Der Box-Weltmeister Fadi Merza hat bereits unzählige Kämpfe hinter sich, die ihm zahlreiche Nasenbeinbrüche eingebracht haben. Nun soll Schönheitschirurg Artur Worseg seine Deformierungen korrigieren und das Beste aus seiner Nase herausholen. Doch kurz vor dem geplanten Operationstermin macht der Profi-Boxer einen Rückzieher.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Ein Leben für die Schönheit
PULS 4
Ein Leben für die Schönheit

Ein Leben für die Schönheit

Alle 7 Staffeln und Folgen