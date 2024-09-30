Zum Inhalt springenBarrierefrei
PULS 4Staffel 7Folge 4vom 30.09.2024
47 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12

Der Traum der perfekten Schönheit ist für die meisten Menschen eben genau das, ein Traum. Um dem Ziel dennoch näher zu kommen, legen sich immer mehr Menschen in Österreich unters Messer und vertrauen sich einem der Schönheitschirurgen an. Für diese ist es ein Millionengeschäft. Doch der Beruf des Schönheitschirurgen hat auch seinen Preis: Stress, wenig Zeit für die Familie und wachsender Konkurrenzdruck hinterlassen ihre Spuren.

PULS 4
