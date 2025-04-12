Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Ein sehr gutes Quiz im sächsischen Gasthof

ProSiebenStaffel 1Folge 4vom 12.04.2025
Ein sehr gutes Quiz im sächsischen Gasthof

Ein sehr gutes Quiz im sächsischen GasthofJetzt kostenlos streamen

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Folge 4: Ein sehr gutes Quiz im sächsischen Gasthof

144 Min.Folge vom 12.04.2025Ab 12

Live, überraschend, ungefiltert: An vier Samstagen, live und irgendwo in Deutschland. Wo genau Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf ihre Quizpulte aufschlagen werden? Ein Geheimnis, bis kurz vor der Ausstrahlung. Jede Zuschauerin und jeder Zuschauer hat am Tag der Show die Möglichkeit, Joko & Klaas zu besuchen, live als Kandidat:in dabei zu sein und um 100.000 Euro zu quizzen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
ProSieben
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Alle 1 Staffeln und Folgen