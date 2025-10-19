Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Joko & Klaas übernehmen den ProSieben-Campus

ProSiebenStaffel 1Folge 7vom 19.10.2025
Joko & Klaas übernehmen den ProSieben-Campus

Joko & Klaas übernehmen den ProSieben-CampusJetzt kostenlos streamen

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Folge 7: Joko & Klaas übernehmen den ProSieben-Campus

139 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Joko und Klaas sind bereits durch ganz Deutschland und teilweise sogar nach Österreich gereist, um die verrücktesten Locations für ihr Quiz zu finden. Doch der naheliegendste Ort war bisher noch nicht im Gespräch...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)
ProSieben
Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Ein sehr gutes Quiz (mit hoher Gewinnsumme)

Alle 1 Staffeln und Folgen