Elementary
Folge 7: Unberechenbar
42 Min.Ab 12
Holmes' Bruder Mycroft ist in New York, um ein Restaurant zu eröffnen. Außerdem will er Sherlock um einen Gefallen bitten: Seine Ex-Verlobte Nigella, mit der Sherlock kurz vor der Heirat eine Affäre hatte, steckt in Schwierigkeiten. Jemand hat versucht, ihren wertvollen Zuchthengst Silver Blaze zu töten und dabei ihren Lebensgefährten Dalton erschossen, der den Täter überraschte. Erste Hinweise führen ins Drogenmilieu zum Robles-Kartell ...
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
