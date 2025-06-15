Zum Inhalt springenBarrierefrei
Elementary

Späte Bestrafung

sixxStaffel 2Folge 4
Späte Bestrafung

Elementary

Folge 4: Späte Bestrafung

42 Min.Ab 12

Das hatte sich die Domina anders vorgestellt: Als sie bei dem wohlhabenden Titus Delancey eintrifft, liegt dieser tot in seinem Wohnzimmer - bekleidet mit einem Ganzkörper-Latexanzug. Wie sich herausstellt, trug er den nicht freiwillig. Die erste Spur führt Holmes zu einem von Delanceys Angestellten. Doch der ist nicht der Mörder. Dann rückt Abigail Spencer, das Kindermädchen der Delanceys, in Holmes' Blickfeld: Sie stand schon einmal unter Mordverdacht ...

Elementary

Elementary

