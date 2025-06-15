Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Elementary

Im Namen der Opfer

sixxStaffel 2Folge 11
Im Namen der Opfer

Im Namen der OpferJetzt kostenlos streamen

Elementary

Folge 11: Im Namen der Opfer

42 Min.Ab 12

Kurz nachdem aufgedeckt wurde, dass der Vermögensverwalter Donald Hauser seine Investoren um viel Geld geprellt hat, wird er gefesselt und erschossen in seiner Wohnung aufgefunden. Während Holmes und Watson den Täter unter den Geschädigten suchen, wird die Journalistin Rosalie Nuñes, die den Betrug aufdeckte, auf dieselbe Weise getötet. Die Spur führt Holmes zu Nelson Maddox, der Wohltäter einer Organisation zur Entschädigung von Holocaust-Überlebenden war.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Elementary
sixx
Elementary

Elementary

Alle 7 Staffeln und Folgen