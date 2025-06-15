Elementary
Folge 2: Nach X auflösen
42 Min.Ab 12
Der Mathematiker Felix Soto wird in seiner Wohnung erschossen. Als Holmes an einer Wand mathematische Formeln findet, zieht er seinen Freund Harlan Emple zu Rate. Der Mathematikprofessor stellt fest, dass Soto an einem berühmten mathematischen Problem arbeitete, auf dessen Lösung ein hohes Preisgeld ausgesetzt war. Offenbar hatte er einen Helfer, der nun ebenfalls tot ist, wie Holmes mit Unterstützung der Professorin Tanya Barrett ermittelt. Doch die Frau hat ein Geheimnis ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren