Elementary
Folge 10: Pulverfass
41 Min.Ab 12
Holmes muss sich vor dem New Yorker Polizeigericht verantworten, da er wahrscheinlich Schuld daran ist, dass Detective Bell nach einer Ermittlung eine Behinderung zurückbehält. Für die Verletzung zeichnet James Dylan verantwortlich, der Hauptverdächtiger in dem Mord an einer krebskranken jungen Frau war und durch Holmes' Verdächtigungen seinen Job verlor. Daher stürmte er mit einer Waffe das Poilzeirevier ...
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Elementary
Alle 7 Staffeln und Folgen
Genre:Krimi-Drama
Produktion:US, 2012
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© CBS International Television
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren