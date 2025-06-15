Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 19
Folge 19: Bissspuren

40 Min.Ab 12

Der Serienkiller Andrew Colville, dessen Markenzeichen es war, dass er seine Opfer biss, scheint wieder zugeschlagen zu haben. Die Spuren an zwei ermordeten Frauen sprechen dafür. Allerdings ist er tot - Watson war dabei, als er auf dem OP-Tisch starb. War Colville unschuldig? Die ehemalige Chirurgin vermutet, dass ihr Kollege Dr. Jonathan Fleming mehr darüber weiß und ihn womöglich vorsätzlich sterben ließ. Als er von dem Fall erfährt, beißt Sherlock sofort an.

