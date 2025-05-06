Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Evil Twins - Killer-Zwillinge

William und Christopher Cormier

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 1vom 06.05.2025
William und Christopher Cormier

William und Christopher CormierJetzt kostenlos streamen

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Folge 1: William und Christopher Cormier

41 Min.Folge vom 06.05.2025Ab 16

Die Kindheit der Cormier-Zwillinge ist von ständigen Umbrüchen geprägt, da ihr Vater auf der Suche nach einem festen Job mehrmals mit seiner Familie quer durchs Land zieht. William und Christopher klammern sich deshalb aneinander und leben in ihrer eigenen Welt. Sie entwickeln eine Faszination für ein Fantasy-Kartenspiel und lernen dadurch Sean Dugas kennen. Eine Freundschaft, die Jahre später in einer Katastrophe endet.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Evil Twins - Killer-Zwillinge
SAT.1 GOLD
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Alle 3 Staffeln und Folgen