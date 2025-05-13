Zum Inhalt springenBarrierefrei
Evil Twins - Killer-Zwillinge

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 3vom 13.05.2025
Folge 3: Ron und Tron Jasper

40 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12

Ron und Tron Jasper wachsen in einer großen Familie auf und sind von klein auf unzertrennlich. Eine gemeinsame Krankheit schweißt die beiden noch mehr zusammen. Als sich Ron jedoch in Nia verliebt, hat er plötzlich einen neuen Fokus in seinem Leben. Tron, der nur das beste für seinen Bruder will, misstraut der neuen Freundin und soll damit Recht behalten. Denn durch Nia stoßen die Jaspers mit den Troy-Zwillingen zusammen, was fatale Folgen hat.

