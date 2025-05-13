Roman und Rusian GlukhoyJetzt kostenlos streamen
Evil Twins - Killer-Zwillinge
Folge 4: Roman und Rusian Glukhoy
42 Min.Folge vom 13.05.2025Ab 12
Den Glukhoy-Zwillingen scheint die Welt offenzustehen: Mit sieben Jahren ziehen sie mit ihrer Familie aus der Ukraine in die USA und leben dort den amerikanischen Traum. Die Brüder feiern bereits in der Schulzeit große Erfolge in der Wrestling Welt und haben eine professionelle Karriere vor sich. Doch ein tragischer Unfall verändert alles und führt die Zwillinge auf dunkle Abwege ...
