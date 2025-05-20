Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Mark und Martin Stephens

SAT.1 GOLDStaffel 3Folge 6vom 20.05.2025
Mark und Martin Stephens

Mark und Martin StephensJetzt kostenlos streamen

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Folge 6: Mark und Martin Stephens

40 Min.Folge vom 20.05.2025Ab 16

Mark und Martin Stephens wachsen in einer Arbeiterfamilie in Wales auf. Als ihre Eltern erneut Zwillinge bekommen, müssen die älteren Brüder dabei helfen, die jüngeren Geschwister großzuziehen und dafür ihre eigenen Träume hinten anstellen. Der Verlust der Kindheit und die Tyrannei der Mutter führen schließlich dazu, dass einer der Zwillinge auf brutale Weise Rache nimmt.

Weitere Folgen in Staffel 3

Alle Staffeln im Überblick

Evil Twins - Killer-Zwillinge
SAT.1 GOLD
Evil Twins - Killer-Zwillinge

Evil Twins - Killer-Zwillinge

Alle 3 Staffeln und Folgen