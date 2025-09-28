Staffel 3Folge 6vom 28.09.2025
Auf der Suche nach dem Mammut (2)Jetzt kostenlos streamen
Expedition ins Unbekannte
Folge 6: Auf der Suche nach dem Mammut (2)
40 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12
Auf den Spuren des Wollhaarmammuts reist Josh Gates nach Russland zu dem riesigen Batagai Krater. In der sibirischen Wildnis sucht er im Anschluss nach Knochenresten aus dem Dauerfrostboden. Mit den gesammelten DNA-Proben geht Josh ins Labor, wo der nächste Teil der Arbeit beginnt.
Weitere Folgen in Staffel 3
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Expedition ins Unbekannte
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: 2015,The Travel Channel, L.L.C. All Rights Reserved
Produktplatzierung unaufklärbar - Mehr erfahren