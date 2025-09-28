Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition ins Unbekannte

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 6vom 28.09.2025
Auf der Suche nach dem Mammut (2)

Expedition ins Unbekannte

Folge 6: Auf der Suche nach dem Mammut (2)

40 Min.Folge vom 28.09.2025Ab 12

Auf den Spuren des Wollhaarmammuts reist Josh Gates nach Russland zu dem riesigen Batagai Krater. In der sibirischen Wildnis sucht er im Anschluss nach Knochenresten aus dem Dauerfrostboden. Mit den gesammelten DNA-Proben geht Josh ins Labor, wo der nächste Teil der Arbeit beginnt.

