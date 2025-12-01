Zum Inhalt springenBarrierefrei
Expedition ins Unbekannte

Der Sarg von Attila

Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 2vom 14.12.2025
Der Sarg von Attila

Expedition ins Unbekannte

Folge 2: Der Sarg von Attila

41 Min.Folge vom 14.12.2025Ab 12

In Ungarn schließt sich Josh Gates drei Archäologen-Teams an, die sich der Suche nach der verschollenen Grabstätte von Attila dem Hunnenkönig verschrieben haben. Legenden und alte Schriften führen die Wissenschaftler vom Grund der Donau bis hinauf zu den Bergwäldern vor der Hauptstadt Budapest.

