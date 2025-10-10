Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel Eins DokuStaffel 3Folge 5vom 10.10.2025
Folge 5: Auf der Suche nach dem Mammut (1)

40 Min.Folge vom 10.10.2025Ab 12

In einem biotechnischen Labor in Südkorea arbeiten Forscher an der Entwicklung eines Klons des ausgestorbenen Wollhaarmammuts. Von Südkorea reist Josh nach Kanada, wo in einer Goldmine uralte Knochen ausgegraben werden. Schließlich geht es nach Sibirien - hier soll gefrorenen DNA tief aus der Erde an die Oberfläche gebracht werden.

