Staffel 3 Folge 8 vom 17.10.2025
Expedition ins Unbekannte
Folge 8: Lasseters Gold
40 Min. Ab 12
Der australische Goldsucher Harold Lasseter machte Ende der 1920er Jahre eine wagemutige Behauptung. Er sprach von der Existenz eines riesigen Goldschatzes, der mitten im Nirgendwo Zentralaustraliens liegen sollte. Die genauen Koordinaten sucht man bis heute vergebens. Josh Gates lässt es auf einen Versuch ankommen ...
Expedition ins Unbekannte
Genre: Abenteuer, Dokumentation, Geschichte, Mystery, Reise
Produktion: US, 2015
12
© Videorechte: Scripps International Media Holdings LLC, Bildrechte: 2015, The Travel Channel, L.L.C. All Rights Reserved
