Nachtlandung mit KomplikationenJetzt kostenlos streamen
Extreme Airport Africa
Folge 4: Nachtlandung mit Komplikationen
43 Min.Folge vom 19.04.2025Ab 12
Ein Airbus A340 soll auf dem Flughafen Kruger Mpumalanga eine Nachtlandung machen, während ein Stromausfall für die Beeinträchtigung der Flugfeld-Beleuchtung sorgt. Die Sichtung von Leoparden-Spuren in Pistennähe unterbricht den Flugbetrieb am Flughafen Skukuza.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick