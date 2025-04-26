Turbulenzen über MadagaskarJetzt kostenlos streamen
Extreme Airport Africa
Folge 5: Turbulenzen über Madagaskar
Folge 5: Turbulenzen über Madagaskar
Die Wintersaison steht vor der Tür und das bedeutet in Südafrika: Waldbrandgefahr. Eine Hubschrauberflotte wird in den Norden des Landes verlegt, um sofort eingreifen zu können, wenn das Feuer unkontrolliert wütet. Eine spezielle Einheit mit dem Namen "Heli-Hackers" hat es sich zur Aufgabe gemacht, die südafrikanische Natur vor invasiven Spezies zu schützen.
