Extreme Airport Africa
Folge 7: Den Löwen auf der Spur
43 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12
Pilotin Tammi und Tierschützer Andrew von der Organisation CLAWS wollen sich auf die Suche nach Löwen machen, die sich möglicherweise in einem Gebiet aufhalten, durch das ein Viehtrieb geleitet werden soll. Sie sollen sicherstellen, dass die Herde nicht von den Raubkatzen angegriffen wird. Doch eine Elefantenherde könnte dafür sorgen, dass die Mission abgebrochen werden muss.
