Extreme Airport Africa

Gefährliche Landung auf St. Helena

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 8vom 03.05.2025
41 Min.Folge vom 03.05.2025Ab 12

Zwei Piloten meistern bei böigem Wind einen schwierigen Landeanflug auf dem gefährlichen Flughafen von St. Helena. Eine Helikopter-Crew birgt ein Unfallopfer im Berufsverkehr von Johannesburg und fliegt es ins nächste Krankenhaus. Im Okavango-Delta sucht eine Wissenschaftlerin einen Elefantenbullen, dessen GPS-Tracker ausgefallen ist. Und erfahrene Mechaniker warten einen Helikopter in Rekordzeit, bevor er wieder zum Einsatz kommt, um junge Löwen auszuwildern.

