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Extreme Makeover: Home Edition

Der Neuanfang

sixxStaffel 11Folge 2vom 10.03.2026
Der Neuanfang

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Extreme Makeover: Home Edition

Folge 2: Der Neuanfang

41 Min.Folge vom 10.03.2026Ab 12

Lindsey und Rob leben in einem Haus mit vier Töchtern und vielen Haustieren. Seit der Krebsdiagnose eines ihrer Kinder hat das Paar sein Zuhause vernachlässigt - alle Zimmer sind vollgestellt und es herrscht reines Chaos. Clea und Joanna helfen der Familie und verschaffen ihnen mit einem neuen Anwesen den Platz und die Ordnung, die sie brauchen.

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