Ordnung statt ÜberflussJetzt kostenlos streamen
Extreme Makeover: Home Edition
Folge 6: Ordnung statt Überfluss
40 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Kristina und Darin ertrinken im Chaos ihrer Wohnung. Zwischen geerbten Familienandenken, Feiertagsdeko und Spielzeug ist kaum Platz zum Leben. Kristina kann sich von nichts trennen - jedes Stück bedeutet ihr etwas. Die Organisationsexpertinnen helfen der Frau, zwischen wertvollen Erinnerungen und unnützem Ballast zu unterscheiden.
Weitere Folgen in Staffel 11
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