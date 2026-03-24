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Extreme Makeover: Home Edition

Ordnung statt Überfluss

sixxStaffel 11Folge 6vom 24.03.2026
Ordnung statt Überfluss

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Extreme Makeover: Home Edition

Folge 6: Ordnung statt Überfluss

40 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12

Kristina und Darin ertrinken im Chaos ihrer Wohnung. Zwischen geerbten Familienandenken, Feiertagsdeko und Spielzeug ist kaum Platz zum Leben. Kristina kann sich von nichts trennen - jedes Stück bedeutet ihr etwas. Die Organisationsexpertinnen helfen der Frau, zwischen wertvollen Erinnerungen und unnützem Ballast zu unterscheiden.

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