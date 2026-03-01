Ein Zentrum für Krebspatienten, Teil 2Jetzt kostenlos streamen
Extreme Makeover: Home Edition
Folge 8: Ein Zentrum für Krebspatienten, Teil 2
41 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Clea, Joanna und ihr Team geben alles, um das Wellnesscenter für das Banner MD Anderson Krebszentrum und die Patientenunterkunft fertigzustellen. Darin entstehen ein Familienzimmer, ein Zen-Raum und eine voll ausgestattete Küche - Rückzugsorte für Patienten und ihre Angehörigen. Doch kurz vor der Eröffnung droht ein Lieferproblem das gesamte Projekt zu gefährden.
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