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Extreme Makeover: Home Edition

Ein Zentrum für Krebspatienten, Teil 2

sixxStaffel 11Folge 8vom 31.03.2026
Ein Zentrum für Krebspatienten, Teil 2

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Folge 8: Ein Zentrum für Krebspatienten, Teil 2

41 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12

Clea, Joanna und ihr Team geben alles, um das Wellnesscenter für das Banner MD Anderson Krebszentrum und die Patientenunterkunft fertigzustellen. Darin entstehen ein Familienzimmer, ein Zen-Raum und eine voll ausgestattete Küche - Rückzugsorte für Patienten und ihre Angehörigen. Doch kurz vor der Eröffnung droht ein Lieferproblem das gesamte Projekt zu gefährden.

Weitere Folgen in Staffel 11

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