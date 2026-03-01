Ein Haus zum WohlfühlenJetzt kostenlos streamen
Extreme Makeover: Home Edition
Folge 5: Ein Haus zum Wohlfühlen
41 Min.Folge vom 24.03.2026Ab 12
Die Familie Elrod verlor bei einem verheerenden Brand alles. Seither leben die sieben Familienmitglieder notgedrungen bei Reginas Mutter, wo es eng und provisorisch zugeht. Doch trotz dieses Traumas bewahrt die liebevolle Familie ihre Lebensfreude. Maurice und Regina sind erfolgreiche Sport-Coaches, zwei ihrer Kinder trainieren für die Olympiade. Das "Extreme-Makeover"-Team ist entschlossen, den Elrods ein neues Zuhause zu schenken.
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