FBI: Special Crime Unit
Folge 6: Makellos
40 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12
Auf einer Mülldeponie wird eine ermordete Frau gefunden, deren Fortpflanzungsorgane entfernt wurden. Das FBI vermutet einen Serientäter, da die Tat zwei weiteren Fällen ähnelt. Die Spur führt zu Ray Distefano, einem alten Bekannten von Maggie, der sie und ihre Tochter Ella stalkt. Doch er ist nicht der Mörder. Es stellt sich heraus, dass alle Opfer vom Gynäkologen Dr. Marion behandelt wurden. Maggie schleust sich verdeckt in seine Praxis ein.
FBI: Special Crime Unit
Genre:Krimi-Drama, Action
Produktion:US, 2018
