Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
FBI: Special Crime Unit

Makellos

Kabel EinsStaffel 7Folge 6vom 14.03.2026
Makellos

MakellosJetzt kostenlos streamen

FBI: Special Crime Unit

Folge 6: Makellos

40 Min.Folge vom 14.03.2026Ab 12

Auf einer Mülldeponie wird eine ermordete Frau gefunden, deren Fortpflanzungsorgane entfernt wurden. Das FBI vermutet einen Serientäter, da die Tat zwei weiteren Fällen ähnelt. Die Spur führt zu Ray Distefano, einem alten Bekannten von Maggie, der sie und ihre Tochter Ella stalkt. Doch er ist nicht der Mörder. Es stellt sich heraus, dass alle Opfer vom Gynäkologen Dr. Marion behandelt wurden. Maggie schleust sich verdeckt in seine Praxis ein.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

FBI: Special Crime Unit
Kabel Eins
FBI: Special Crime Unit

FBI: Special Crime Unit

Alle 3 Staffeln und Folgen