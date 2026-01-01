Anthony Sowell - Der Cleveland-StranglerJetzt kostenlos streamen
First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Folge 5: Anthony Sowell - Der Cleveland-Strangler
41 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
In Cleveland verschwanden afroamerikanische Frauen spurlos. Bald offenbarte sich das grausame Geheimnis: Alle wurden Opfer eines Mannes mit einer von Gewalt gezeichneten Vergangenheit. Bereits mit elf Jahren vergewaltigte Anthony Sowell seine Cousine. Seine finsteren Fantasien ließen ihn nicht los - zwischen 2007 und 2009 entfachte er einen mörderischen Albtraum. Elf Frauen fielen seinem Horrorhaus zum Opfer, während ein fauliger Gestank die Nachbarschaft durchzog.
