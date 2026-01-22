First Blood - Die Geburt eines Serienmörders
Folge 8: Henry Louis Wallace
41 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 16
Zwischen 1990 und 1994 tötete Henry Louis Wallace in Charlotte, North Carolina, elf junge afroamerikanische Frauen. Trotz seines äußeren Charmes und seiner Intelligenz verbarg er jahrelang eine von Missbrauch und gestörten Fantasien geprägte dunkle Seite. Nach seinem ersten Mord eskalierte sein Gewaltverhalten, bis seine Verbrechen schließlich entdeckt wurden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick