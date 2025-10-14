Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1 GOLD Staffel 1 Folge 9 vom 14.10.2025
41 Min. Folge vom 14.10.2025 Ab 16

Sheila LaBarre aus Epping, New Hampshire, führte nach außen das Leben einer exzentrischen Witwe mit Hasenfarm. Doch niemand hätte gedacht, was sich hinter der Fassade verbirgt. Gezeichnet von einer Kindheit voller Missbrauch entwickelte sie eine zerstörerische Fixierung: Unter dem Vorwand, Pädophile bestrafen zu müssen, lockte sie junge Männer auf ihren Hof, wo sie sie kontrollierte, misshandelte und schließlich tötete. Zu ihren Opfern zählten Kenneth Countie und Michael Deloge.

