Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge 14: Das schwimmende Haus
42 Min.Folge vom 09.04.2026Ab 6
Brett Swartz, ein alter Freund von Chip und Joanna, möchte mit seinen vier Kindern auf ein Hausboot ziehen. Er entscheidet sich schließlich für ein Hausboot, das er für sein Budget von 85.000 Dollar kaufen und renovieren möchte. Einen Haken gibt es jedoch: Es liegt noch auf dem Trockenen! Werden Chip und Jo es schaffen, diese Bruchbude seetauglich zu machen und sie in ein schwimmendes Zuhause für Brett und seine Familie zu verwandeln?
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