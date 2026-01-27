Zum Inhalt springenBarrierefrei
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Puls8 HDStaffel 4Folge 12vom 02.04.2026
Folge 12: Traumhaus zu verschenken

42 Min.Folge vom 02.04.2026Ab 6

Kevin und Culetta Beachum brauchen mehr Platz für ihre wachsende Familie. Mithilfe von Chip und Joanna wollen sie ihr altes Haus renovieren, doch das Budget ist extrem knapp für ihr Vorhaben. Gerade als alle Hoffnung erloschen scheint, taucht der Sohn des Paares, der erfolgreiche Football-Spieler Kevin Junior Beachum auf und steuert finanziell zur Renovierung bei.

Puls8 HD
