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Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Traumhaus mit italienischem Flair

Puls8 HDStaffel 4Folge 8vom 19.01.2026
Traumhaus mit italienischem Flair

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Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!

Folge 8: Traumhaus mit italienischem Flair

42 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 6

Jenny und Ramil treten den Umzug von Kalifornien nach Texas an, um näher bei Ramils Mutter zu sein. Jenny kann ihren Mann davon überzeugen, ein baufälliges Haus zu kaufen, das Chip und Joanna in einen Traumpalast verwandeln werden.

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