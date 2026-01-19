Traumhaus mit italienischem FlairJetzt kostenlos streamen
Fixer Upper - Umbauen, einrichten, einziehen!
Folge 8: Traumhaus mit italienischem Flair
42 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 6
Jenny und Ramil treten den Umzug von Kalifornien nach Texas an, um näher bei Ramils Mutter zu sein. Jenny kann ihren Mann davon überzeugen, ein baufälliges Haus zu kaufen, das Chip und Joanna in einen Traumpalast verwandeln werden.
Weitere Folgen in Staffel 4
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